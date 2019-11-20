Занятия спортом на улицах городов назвали опасными для здоровья





Такие данные приводятся в результатах масштабного исследования, проведенного южнокорейскими специалистами. Они изучили воздействие твердых частиц, содержащихся в составе загрязненного городского воздуха, на волосяные фолликулы человека. Как оказалось, твердый частицы, вырабатываемые автомобилями, могут существенно снизить количество белков, которые отвечают за рост волос. В связи с этим исследователи пришли к выводу что сокращение времени пребывания на улице может стать одним из действенных способов профилактики выпадения волос. Кроме того, в рамках этого исследования было установлено, что плохое качество воздуха может приводить также и к другим проблемам со здоровьем. К примеру, жизнь в таких условиях провоцирует развитие заболеваний дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы и других недугов. Более того, загрязненный городской воздух способен даже спровоцировать развитие рака легких и может стать причиной замедленного развития легких у маленьких детей.Как утверждают ученые, физические упражнения на открытом воздухе в какой-то степени компенсируют вреднее воздействие загрязненного твердыми частицами воздуха, укрепляют иммунную систему и снижают риски развития воспалительных процессов. Но при занятиях спортом на улице существенно повышается частота дыхания, а значит в легкие человека попадает значительно больший объем воздуха, насыщенного опасными твердыми частицами. Подобное обстоятельство, утверждают специалисты, может принести больше вреда, чем пользы от физической активности на открытом воздухе.