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Занятия спортом на улицах городов назвали опасными для здоровья

Заниматься спортом на оживленных улицах крупных городов может оказаться не просто бесполезно, но еще и вредно для здоровья. Как утверждают ученые, во время занятий бегом, ездой на велосипеде или даже ходьбой увеличивается частота сердечного ритма и дыхания, а значит, в легкие может попасть значительно больше грязного воздуха.

Такие данные приводятся в результатах масштабного исследования, проведенного южнокорейскими специалистами. Они изучили воздействие твердых частиц, содержащихся в составе загрязненного городского воздуха, на волосяные фолликулы человека. Как оказалось, твердый частицы, вырабатываемые автомобилями, могут существенно снизить количество белков, которые отвечают за рост волос. В связи с этим исследователи пришли к выводу что сокращение времени пребывания на улице может стать одним из действенных способов профилактики выпадения волос. Кроме того, в рамках этого исследования было установлено, что плохое качество воздуха может приводить также и к другим проблемам со здоровьем. К примеру, жизнь в таких условиях провоцирует развитие заболеваний дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы и других недугов. Более того, загрязненный городской воздух способен даже спровоцировать развитие рака легких и может стать причиной замедленного развития легких у маленьких детей.

Как утверждают ученые, физические упражнения на открытом воздухе в какой-то степени компенсируют вреднее воздействие загрязненного твердыми частицами воздуха, укрепляют иммунную систему и снижают риски развития воспалительных процессов. Но при занятиях спортом на улице существенно повышается частота дыхания, а значит в легкие человека попадает значительно больший объем воздуха, насыщенного опасными твердыми частицами. Подобное обстоятельство, утверждают специалисты, может принести больше вреда, чем пользы от физической активности на открытом воздухе.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 03:08

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