В Сети появились первые изображения нового Nissan X-Trail
Новые шпионские изображения, распространяемые в Сети, позволяют взглянуть на Nissan Xtrail следующего поколения. На снимках видно, что кузов кроссовера 2021 года отличается мускулистым стилем, а салон претерпел капитальные изменения в стиле хай-тек.
Утечка фотографий с сильно замаскированным прототипом Nissan Xtrail раскрыла некоторые характеристики будущего внедорожника. Он был представлен с 20-дюймовыми шинами, полным приводом и одним выходом из выхлопной системы. Внешний вид кроссовера следующего поколения носит более точеную форму, что придает автомобилю более "жесткий" стиль, чем у текущей модели. V-образная решетка все еще на месте, но она более аккуратно вписывается в переднюю часть машины. Задние фонари сидят довольно высоко сзади, хотя значительно уменьшились в размере.
Интерьер также получил серьезную модернизацию. На изображениях видно, что цифровая комбинация приборов включает в себя тахометр, спидометр и навигационные системы. На руле также расположена панель управления информационно-развлекательной системой. Ниже неё, на центральной стойке, расположились регуляторы отопления и кондиционирования.
Ожидается, что в Европе и других частях света Nissan дополнит комплектацию шестиступенчатой механической и семиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным скиплением. Это будет поставляться вместе с 1,3-литровым силовым агрегатом с турбонаддувом или 1,6-литровым турбо-двигателем. Дата презентации и цена нового Xtrail остается загадкой, но ожидается, что он появится в начале 2021 года.
Утечка фотографий с сильно замаскированным прототипом Nissan Xtrail раскрыла некоторые характеристики будущего внедорожника. Он был представлен с 20-дюймовыми шинами, полным приводом и одним выходом из выхлопной системы. Внешний вид кроссовера следующего поколения носит более точеную форму, что придает автомобилю более "жесткий" стиль, чем у текущей модели. V-образная решетка все еще на месте, но она более аккуратно вписывается в переднюю часть машины. Задние фонари сидят довольно высоко сзади, хотя значительно уменьшились в размере.
Интерьер также получил серьезную модернизацию. На изображениях видно, что цифровая комбинация приборов включает в себя тахометр, спидометр и навигационные системы. На руле также расположена панель управления информационно-развлекательной системой. Ниже неё, на центральной стойке, расположились регуляторы отопления и кондиционирования.
Ожидается, что в Европе и других частях света Nissan дополнит комплектацию шестиступенчатой механической и семиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным скиплением. Это будет поставляться вместе с 1,3-литровым силовым агрегатом с турбонаддувом или 1,6-литровым турбо-двигателем. Дата презентации и цена нового Xtrail остается загадкой, но ожидается, что он появится в начале 2021 года.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:33