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Игорь Верник опроверг сообщения о своей госпитализации

Известный российский актер Игорь Верник выступил с опровержением недавно появившейся в прессе информации о том, что он был госпитализирован в Москве с острым панкреатитом. Напомним, этим утром в СМИ появились тревожные сообщения о том, что артист угодил на больничную койку с жалобами на боли в области желудка.

Сам Игорь Верник выразил свое удивление подобным сообщениям. «Я искренне удивлен. Даже не представляю, откуда взялась такая информация», - приводит слова актера «Говорит Москва». К слову, не подтвердили сообщения о госпитализации артиста и представители МХТ им. Чехова, в труппе которого служит Игорь Верник. «Артист на данный момент находится у себя дома, с ним все в порядке, чувствует он себя хорошо, никакой скорой ему не вызывали, он вчера вечером с большим успехом выступил с очередным спектаклем», - подчеркнули в пресс-службе МХТ.

Впрочем, некоторые поводы для опасения у журналистов были, ведь менее месяца тому назад 56-летнего артиста действительно доставили в одну из клиник столицы прямо с театральной сцены. Тогда выяснилось, что во время репетиции Верник пожаловался на боли в пояснице и ноги. Медики при обследовании диагностировали у него обострение остеохондроза.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:22

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