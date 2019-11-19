Игорь Верник опроверг сообщения о своей госпитализации





Сам Игорь Верник выразил свое удивление подобным сообщениям. «Я искренне удивлен. Даже не представляю, откуда взялась такая информация», - приводит слова актера «Говорит Москва». К слову, не подтвердили сообщения о госпитализации артиста и представители МХТ им. Чехова, в труппе которого служит Игорь Верник. «Артист на данный момент находится у себя дома, с ним все в порядке, чувствует он себя хорошо, никакой скорой ему не вызывали, он вчера вечером с большим успехом выступил с очередным спектаклем», - подчеркнули в пресс-службе МХТ.Впрочем, некоторые поводы для опасения у журналистов были, ведь менее месяца тому назад 56-летнего артиста действительно доставили в одну из клиник столицы прямо с театральной сцены. Тогда выяснилось, что во время репетиции Верник пожаловался на боли в пояснице и ноги. Медики при обследовании диагностировали у него обострение остеохондроза.