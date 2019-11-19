АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психологи назвали способы облегчить…
EUR 70.53 USD 63.75
Курс валют на 19.11.2019

Навигатор Яндекс.Авто теперь позволяет заправляться не выходя из машины

Фирменный навигатор российской компании Яндекс получил новую функцию. Теперь Яндекс.Авто позволяет владельцам тысяч автомобиле оплатить заправку топливом на АЗС не выходя из автомобиля. Об этом рассказал директор компании по продажам Сергей Кириллов.
Навигатор Яндекс.Авто теперь позволяет заправляться не выходя из машины

«В системе появился значок заправки, позволяющий рассчитаться на АЗС, не выходя из своего автомобиля. На данный момент к новому сервису в навигаторе подключены уже три тысячи заправочных станций по всей стране, в том числе таких крупных сетей, как Shell и Татнефть», - подчеркнул Кириллов. Кроме того, сообщается, что новая функция фактически поможет заменить смартфоны, которые водители часто крепят к центральной консоли, что создает некоторые неудобства при движении и даже может быть опасным. Бортовой компьютер в навигаторе Яндекс.Авто возьмет на себя все функции привычного многим смартфона, в том числе и функцию оплаты за топливо.

Кроме того, сообщается, что Яндекс.Авто имеет и другие полезные для автомобилистов функции. Эта система берет на себя не только управление музыкой или навигацию, но еще и способна активировать систему подогрева кресел. Такие возможности могут быть предоставлены в том числе пассажирам в службах такси, чтобы при подаче по адресу сиденья машины были уже разогреты.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:04

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети появились первые изображения нового Nissan…
Звезда «Бухты Доусона» Джеймс Ван Дер Бик и Кимберли Брук потеряли…
Медики рассказали о побочных эффектах употребления алкоголя вместе с…
Яна Рудковская появилась на балу Tatler без Евгения…
Навигатор Яндекс.Авто теперь позволяет заправляться не выходя из…
Здоровое питание снижает риск потери…
«Какой папа сладкий»: Анна Нетребко восхитилась 95-летним отцом…
Эксперты напомнили российским водителям правила эксплуатации авто на газу в зимний…
Роза Сябитова считает тревожным сигналом требование мужчины ни с кем не…
Юлия Ковальчук пообещала «разорвать» обидчиков ради своей…
Специалисты назвали распространенные мифы о холестерине и…
Игорь Верник опроверг сообщения о своей…
Хороший знак: Дочь Анастасии Заворотнюк прервала молчание в…
Эксперты назвали 10 простых способов оздоровить…
Тимати и Анастасия Решетова впервые вышли в свет после рождения…
Станислав Садальский: "Дед Мороз скоро мутирует во что-то более…
Сеть восхитилась шикарным обликом тюнингового УАЗ…
Бойфренд Анны Седоковой Янис Тимма провел время с ее…
Ученые разработали пластичное стекло для гибких экранов…
Анфиса Чехова назвала мать Наталью и сына Соломона "дозой безусловной…
В Red Dead Redemption 2 обнаружен древний пещерный…
Психологи назвали способы облегчить…
Меган Маркл подала судебный иск на британскую…
Американские эксперты оценили российский ответ на американский…
Эксперты дали советы о методе езды для уменьшения сколов на кузове…
"Ощущение удара под дых": Симона Юнусова о взаимоотношениях детей и супругов в…
Sony собирается выпустить четыре флагманских смартфона в 2020…
Компания SAIC представила новый кроссовер Baojun…
Семья Анастасии Заворотнюк отказывается от материальной помощи от российских…
В России отмечается День…
Эксперты назвали семь основных признаков интоксикации…
Вера Брежнева обладает особой любовью к приобретению одежды в…
Эксперты прассказали, как правильно выбрать зимние…
В Петербурге 2-летний мальчик отравился…
Анастасия Волочкова в своей книге "Плата за успех" рассказала о романах с женатыми…
Найден самый популярный метод заражения ПК…
Врач-трихолог рассказала о вредном воздействии красок для волос на…
Регина Тодоренко хочет еще 10…
Названы самые популярные автомобили В-класса по средневзвешенной…
Иосиф Пригожин рассказал о выходе Валерии на сцену с выбитой…
Просмотреть все новости