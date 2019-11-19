Навигатор Яндекс.Авто теперь позволяет заправляться не выходя из машины
Фирменный навигатор российской компании Яндекс получил новую функцию. Теперь Яндекс.Авто позволяет владельцам тысяч автомобиле оплатить заправку топливом на АЗС не выходя из автомобиля. Об этом рассказал директор компании по продажам Сергей Кириллов.
«В системе появился значок заправки, позволяющий рассчитаться на АЗС, не выходя из своего автомобиля. На данный момент к новому сервису в навигаторе подключены уже три тысячи заправочных станций по всей стране, в том числе таких крупных сетей, как Shell и Татнефть», - подчеркнул Кириллов. Кроме того, сообщается, что новая функция фактически поможет заменить смартфоны, которые водители часто крепят к центральной консоли, что создает некоторые неудобства при движении и даже может быть опасным. Бортовой компьютер в навигаторе Яндекс.Авто возьмет на себя все функции привычного многим смартфона, в том числе и функцию оплаты за топливо.
Кроме того, сообщается, что Яндекс.Авто имеет и другие полезные для автомобилистов функции. Эта система берет на себя не только управление музыкой или навигацию, но еще и способна активировать систему подогрева кресел. Такие возможности могут быть предоставлены в том числе пассажирам в службах такси, чтобы при подаче по адресу сиденья машины были уже разогреты.
«В системе появился значок заправки, позволяющий рассчитаться на АЗС, не выходя из своего автомобиля. На данный момент к новому сервису в навигаторе подключены уже три тысячи заправочных станций по всей стране, в том числе таких крупных сетей, как Shell и Татнефть», - подчеркнул Кириллов. Кроме того, сообщается, что новая функция фактически поможет заменить смартфоны, которые водители часто крепят к центральной консоли, что создает некоторые неудобства при движении и даже может быть опасным. Бортовой компьютер в навигаторе Яндекс.Авто возьмет на себя все функции привычного многим смартфона, в том числе и функцию оплаты за топливо.
Кроме того, сообщается, что Яндекс.Авто имеет и другие полезные для автомобилистов функции. Эта система берет на себя не только управление музыкой или навигацию, но еще и способна активировать систему подогрева кресел. Такие возможности могут быть предоставлены в том числе пассажирам в службах такси, чтобы при подаче по адресу сиденья машины были уже разогреты.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:04