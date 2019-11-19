Навигатор Яндекс.Авто теперь позволяет заправляться не выходя из машины





«В системе появился значок заправки, позволяющий рассчитаться на АЗС, не выходя из своего автомобиля. На данный момент к новому сервису в навигаторе подключены уже три тысячи заправочных станций по всей стране, в том числе таких крупных сетей, как Shell и Татнефть», - подчеркнул Кириллов. Кроме того, сообщается, что новая функция фактически поможет заменить смартфоны, которые водители часто крепят к центральной консоли, что создает некоторые неудобства при движении и даже может быть опасным. Бортовой компьютер в навигаторе Яндекс.Авто возьмет на себя все функции привычного многим смартфона, в том числе и функцию оплаты за топливо.Кроме того, сообщается, что Яндекс.Авто имеет и другие полезные для автомобилистов функции. Эта система берет на себя не только управление музыкой или навигацию, но еще и способна активировать систему подогрева кресел. Такие возможности могут быть предоставлены в том числе пассажирам в службах такси, чтобы при подаче по адресу сиденья машины были уже разогреты.