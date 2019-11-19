Анфиса Чехова назвала мать Наталью и сына Соломона "дозой безусловной любви"

На данный момент Анфиса Чехова проводит время с сыном Соломоном и матерью Натальей в Турции. При этом телеведущая не забывает о своих преданных поклонниках и ежедневно публикует в социальных сетях фотографии с отдыха. Сегодня исполнительница показала снимок, на котором запечатлена она с сыном и матерью на пряже. Знаменитость одета в платье с леопардовым принтом, ее ребенок выбрал для прогулки шорты и рубашку, а родительница певицы надела серое платье ниже колен. В комментарии к публикации Анфиса Чехова написала: "Тройная доза безусловной любви".Преданные поклонники знаменитости пожелали ей хорошо отдохнуть и оставили свои комплименты. Многие отметили, что снимок получился трогательным и очень милым. Публикация в Instagram Анфисы Чеховой уже набрала большое количество отметок "Мне нравится".