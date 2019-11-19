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Психологи назвали способы облегчить "эко-тревожность"

Почти все люди знают об опасностях изменения климата, поэтому большинство хочет помочь сохранению Земли для будущих поколений. Но психологи говорят, что многие также страдают от "эко-тревожности", приступы которой можно ослабить несколькими способами.

По словам психологов, если кто-то чувствует себя подавленным, когда имеет дело с экологическими проблемами, он может страдать от "экологической тревожности". Хотя это еще не официальный клинический диагноз, чувство беспомощности может возникнуть у каждого вовлеченного активиста. От этого особенно страдают впечатлительные дети и подростки, которые пытаются повысить осознанность среди общественности.

Ключ к управлению этим типом расстройства состоит в том, чтобы удовлетворить нужду в спасении природы. Например, можно начать с измерения того, сколько человек потребляет электричества ежемесячно. После определения ненужных приборов, которые забирают слишком много энергии, можно не только сэкономить на средствах, но и помочь окружающей среде. Путем более точной оценки потребностей в коммунальных услугах можно достичь сокращения количества отходов.

Кроме прочего, переработка мусора и меньшее использование воды, газа и электричества уменьшает углеродный след в атмосфере. Британский психолог Кэролайн Хикман из Университета Бата говорит, что большинство людей испытывают беспокойство относительно изменения климата, которое можно побороть "маленькими шагами". Немаловажным может оказаться и поддержка родителями начинаний собственных детей в эко-активизме, что позволит им чувствовать себя более уверенно.

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Наука / Авторские новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:37

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