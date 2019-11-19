АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психологи назвали способы облегчить…
EUR 70.53 USD 63.75
Курс валют на 19.11.2019

«Какой папа сладкий»: Анна Нетребко восхитилась 95-летним отцом Верников

Известный российский теле и радиоведущий Вадим Верник опубликовал на своей страничке видео с отцом Эмилем Верником. Внешний вид 95-летнего народного артиста настолько впечатлил оперную певицу Анну Нетребко, что она не удержалась от лестных комментариев в его адрес.

Надо сказать, что Эмиль Григорьевич, как и его сыновья, Вадим и Игорь, - весьма неординарная личность в отечественной культуре. В период 1969-2002 годов Верник-старший занимал должность главного режиссера литературно-драматического вещания на Всесоюзном радио. Именно его неповторимая харизма и большой талант нашли столь удачное продолжение в сыновьях, с легкостью освоивших профессии актера и телеведущего. К слову, именно об этом преимущественно пишут под опубликованной на страничке Видима Верника в Instagram видеозаписью многочисленные подписчики. Более того, комментарием под этим постом отметилась даже известная оперная певица Анна Нетребко.

«Какой папа сладкий», - написала знаменитость, лишний раз подчеркнув, насколько бодро и ярко Эмиль Григорьевич держится в свои 95 лет.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети появились первые изображения нового Nissan…
Звезда «Бухты Доусона» Джеймс Ван Дер Бик и Кимберли Брук потеряли…
Медики рассказали о побочных эффектах употребления алкоголя вместе с…
Яна Рудковская появилась на балу Tatler без Евгения…
Навигатор Яндекс.Авто теперь позволяет заправляться не выходя из…
Здоровое питание снижает риск потери…
«Какой папа сладкий»: Анна Нетребко восхитилась 95-летним отцом…
Эксперты напомнили российским водителям правила эксплуатации авто на газу в зимний…
Роза Сябитова считает тревожным сигналом требование мужчины ни с кем не…
Юлия Ковальчук пообещала «разорвать» обидчиков ради своей…
Специалисты назвали распространенные мифы о холестерине и…
Игорь Верник опроверг сообщения о своей…
Хороший знак: Дочь Анастасии Заворотнюк прервала молчание в…
Эксперты назвали 10 простых способов оздоровить…
Тимати и Анастасия Решетова впервые вышли в свет после рождения…
Станислав Садальский: "Дед Мороз скоро мутирует во что-то более…
Сеть восхитилась шикарным обликом тюнингового УАЗ…
Бойфренд Анны Седоковой Янис Тимма провел время с ее…
Ученые разработали пластичное стекло для гибких экранов…
Анфиса Чехова назвала мать Наталью и сына Соломона "дозой безусловной…
В Red Dead Redemption 2 обнаружен древний пещерный…
Психологи назвали способы облегчить…
Меган Маркл подала судебный иск на британскую…
Американские эксперты оценили российский ответ на американский…
Эксперты дали советы о методе езды для уменьшения сколов на кузове…
"Ощущение удара под дых": Симона Юнусова о взаимоотношениях детей и супругов в…
Sony собирается выпустить четыре флагманских смартфона в 2020…
Компания SAIC представила новый кроссовер Baojun…
Семья Анастасии Заворотнюк отказывается от материальной помощи от российских…
В России отмечается День…
Эксперты назвали семь основных признаков интоксикации…
Вера Брежнева обладает особой любовью к приобретению одежды в…
Эксперты прассказали, как правильно выбрать зимние…
В Петербурге 2-летний мальчик отравился…
Анастасия Волочкова в своей книге "Плата за успех" рассказала о романах с женатыми…
Найден самый популярный метод заражения ПК…
Врач-трихолог рассказала о вредном воздействии красок для волос на…
Регина Тодоренко хочет еще 10…
Названы самые популярные автомобили В-класса по средневзвешенной…
Иосиф Пригожин рассказал о выходе Валерии на сцену с выбитой…
Просмотреть все новости