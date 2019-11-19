«Какой папа сладкий»: Анна Нетребко восхитилась 95-летним отцом Верников

Надо сказать, что Эмиль Григорьевич, как и его сыновья, Вадим и Игорь, - весьма неординарная личность в отечественной культуре. В период 1969-2002 годов Верник-старший занимал должность главного режиссера литературно-драматического вещания на Всесоюзном радио. Именно его неповторимая харизма и большой талант нашли столь удачное продолжение в сыновьях, с легкостью освоивших профессии актера и телеведущего. К слову, именно об этом преимущественно пишут под опубликованной на страничке Видима Верника в Instagram видеозаписью многочисленные подписчики. Более того, комментарием под этим постом отметилась даже известная оперная певица Анна Нетребко.«Какой папа сладкий», - написала знаменитость, лишний раз подчеркнув, насколько бодро и ярко Эмиль Григорьевич держится в свои 95 лет.