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Сеть восхитилась шикарным обликом тюнингового УАЗ «Хантер»

Нередко попытки тюнинговать отечественные внедорожники выглядят нелепо и даже превращают машины в посмешище. Но не в этот раз. Новый тюнинг УАЗ «Хантер» стал едва ли не вирусным в Сети, восхитив огромное количество пользователей.
Сеть восхитилась шикарным обликом тюнингового УАЗ «Хантер»

Фотографии данной модели после обновления впервые были опубликованы в одном из специализированных сообществ в социальной сети. И многочисленные пользователи сразу же по достоинству оценили этот проект. В данной версии российский внедорожник выглядит так, словно не является пережитком прошлого, а совсем недавно вышел с конвейера компании, которая знает толк в создании премиальных «вездеходов». Разумеется, подобный эффект – вовсе не заслуга инженеров УАЗ, - это частный проект, который получился более чем успешным. Первое, на что обратили внимание пользователи, это удачный матовый черный цвет кузова, сделавший машину еще более брутальной. Дополняет картину и солидный кенгурятник спереди, а также массивные диски на колесах с яркими акцентами.

Авторы этого проекта оснастили УАЗ «Хантер» даже специальными накладками на переднюю оптику, которые защитят фары машины от попадания посторонних предметов. Это, вероятнее всего, дань внедорожным качествам автомобиля. Как пишут в соцсетях комментирующие, если бы остальные тюнинговые проекты УАЗ «Хантер» были бы хотя бы примерно такого уровня, машина, скорее всего, не воспринималась бы с таким скепсисом в автомобильной среде.

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Авто / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:02

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