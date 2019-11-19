Меган Маркл подала судебный иск на британскую прессу

Юристы Меган Маркл обвиняет нацгазету, а также интернет-порталы в размещении «неправдоподобных» сообщений, а также попытке описать герцогиню в «негативном» ключе. Одним из пунктов отмечена история с ремонтом коттеджа герцогини и её супруга в Виндзоре. Распространялись слухи о том, что в интерьере размещалась медная ванна стоимостью $6,5 тысячи, авиационная звукоизоляция стоимостью $650 тысяч, а также сконструированы студия занятия гимнастикой, корт для игры в большой теннис, крыло под размещение гостей. В соответствии с данными People, юридические бумаги оспаривают данные заявления, представленные на своих страницах британскими изданиями.Герцогиня подчеркнула, что её личное письмо, адресованное отцу, было размещено в публичном доступе без её согласия. Помимо прочего, газета отредактировала его для показа умышленно искаженной картины её отношений с родителей., — отмечается в судебном иске.Слухи об отказе герцогини позвать собственную мать на вечеринку «baby shower» названы оскорбительными и ложными. В документах подчеркивается, что мать Маркл не сумела посетить мероприятие по причине высокой занятости на работе. Принц Гарри также на текущий момент является частью судебного разбирательства с изданиями News UK и MGN. Последние обвиняются в противозаконном перехвате голосовых сообщений.