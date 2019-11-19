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"Ощущение удара под дых": Симона Юнусова о взаимоотношениях детей и супругов в разводе

В своем Instagram-аккаунте Симона Юнусова затронула тему о взаимоотношениях детей и супругов в разводе. У матери Тимати было "ощущение удара под дых", когда она узнала о рождении дочери у экс-супруга Ильдара.
"Ощущение удара под дых": Симона Юнусова о взаимоотношениях детей и супругов в разводе

Симона Юнусова отвечает на вопросы своих преданных поклонников. Она часто делает публикации, рассказывая о своем прошлом и о воспитании детей. Сегодня мать рэпера опубликовала несколько фотографий, на первой запечатлены ее сыновья Артем и Тимур. Потом идет снимок рэп-исполнителя Тимати с дочерью Алисой и последний - с сыном Ратмиром. В комментарии к посту в Instagram Симона Юнусова предложила поклонникам поговорить о взаимоотношениях детей, супругов в разводе и новых семьях. Начать мать рэпера решила с себя. Однажды после развода Ильдар Юнусов пригласил ее и сыновей в ресторан, где сообщил, что у него родилась дочь.

От такой новости у Симоны Юнусовой перехватило дыхание и негде было взять воздуха, ей хотелось кричать, но она сдержалась, чтобы не напугать Артема и Тимура. Она смогла все преодолеть ради того, чтобы сохранить отца для своих сыновей. Сейчас мать рэп-исполнителя с гордостью наблюдает за тем, что получилось, а получилась - любовь.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:15

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