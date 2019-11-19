В Red Dead Redemption 2 обнаружен древний пещерный человек
С выходом десктопной версии популярной игры о Диком Западе Red Dead Redemption 2 геймеры принялись изучать этот тайтл. Причем, некоторые из них в своем энтузиазме заходят очень далеко. Так, совсем недавно в файлах игры была найдена модель пещерного человека.
Как сообщает PCGamer, одному из пользователей удалось найти с помощью «трейнера» к игре новые файлы. При этом до сих пор нет никаких данных о том, с какой целью разработчики добавили в проект модель древнего человека, ведь по сюжету самой игры, который с момента официального релиза на игровых консолях изучен почти досконально, этот персонаж не появляется. Стоит напомнить, PC-версия Red Dead Redemption 2 вышла только в ноябре этого года, однако за столь непродолжительный период геймерам удалось создать немало различных модификаций для этого тайтла, которые позволяют существенно изменить внутренний игровой процесс.
Сама игра представлена в виде истории о событиях времен Дикого Запада в США. С момента выхода этот приключенческий экшн стал одной из самых популярных игр в индустрии, сумев подтвердить реноме удачного проекта, закрепленное еще за первой частью.
Как сообщает PCGamer, одному из пользователей удалось найти с помощью «трейнера» к игре новые файлы. При этом до сих пор нет никаких данных о том, с какой целью разработчики добавили в проект модель древнего человека, ведь по сюжету самой игры, который с момента официального релиза на игровых консолях изучен почти досконально, этот персонаж не появляется. Стоит напомнить, PC-версия Red Dead Redemption 2 вышла только в ноябре этого года, однако за столь непродолжительный период геймерам удалось создать немало различных модификаций для этого тайтла, которые позволяют существенно изменить внутренний игровой процесс.
Сама игра представлена в виде истории о событиях времен Дикого Запада в США. С момента выхода этот приключенческий экшн стал одной из самых популярных игр в индустрии, сумев подтвердить реноме удачного проекта, закрепленное еще за первой частью.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:42