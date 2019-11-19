Sony собирается выпустить четыре флагманских смартфона в 2020 году





Согласно новой утечке, Sony готовится к обновлению своего флагманского сегмента 4 новыми устройствами в 2020 году. Наряду с ними появятся также как минимум 3 девайса средней ценовой категории. Все новинки оснастят поддержкой сети 5G, работа которой будет обеспечиваться передовым чипсетом Snapdragon 865. Первый смартфон выйдет под названием Xperia 1.1, в комплект которого включены четыре камеры на задней панели и дисплей разрешением в 4K. Как сообщают источники, он дебютирует в конце февраля следующего года.Вскоре к этому продукту присоединится Xperia 3, в котором могут установить тройную камеру с дисплеем Quad-HD+. А вот Xperia 5 получит пересмотренную версию 2020 года под номером 5.1. Потребители могут рассчитывать на четыре камеры с основным 48-мегапиксельным сенсором. Xperia 0, тем не менее, будет работать в паре с 256 ГБ встроенной памяти и 12 ГБ ОЗУ, Android 10 и довольно большой батареей. Предположительные цены и точные дат презентации гаджетов пока что неизвестны.