Американские эксперты оценили российский ответ на американский B-52H





Стоило прессе сообщить о том, что командование ВВС США приняло решение вернуть с «кладбища» самолетов легендарный B-52H, как обозначился и потенциальный российский ответ на такие действия. Стало известно, что в России решили восстановить советский бомбардировщик Ту-22М3, известный благодаря своему «стреловидному крылу». Самолет, который планируют восстановить, прежде хранился на аэродроме Советская Гавань. Американцы решили сравнить его потенциальные возможности с восстановленным B-52H. По словам военных экспертов из США, российский Ту-22М3, пусть и не является настолько современным, как более продвинутый Ту-22М3М, который только недавно поступил на вооружение, все еще является относительно грозной силой.Отмечается, что старый советский бомбардировщик все еще способен успешно наносить воздушные удары по целям Азиатско-Тихоокеанском и Европейском направлениях с авиабаз, расположенных в разных уголках России.