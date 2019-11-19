Эксперты дали советы о методе езды для уменьшения сколов на кузове автомобиля





Иногда избежать такого рода участков не получается, поэтому важно снизить скорость движения, удерживать максимальную дистанцию до двигающегося впереди авто. Даже при такой ситуации риски остаются, однако они куда меньше. Важно убедиться, что не слишком много авто будут идти на обгон либо двигаться на соседней полосе во встречном направлении. Добиться этого можно благодаря строгому планированию движения. Хорошим решением станет подбор непопулярного для передвижения времени.Эксперты предупреждают об опасности движения за крупногабаритным транспортом. Недопустимо ехать вплотную за длинномерами, самосвалами либо иными авто такого плана. В их покрышках часто застревают многочисленные камешки. Они могут в какой-то момент выпасть и стать буквально снарядом, вылетающим из-под колёс. Желательно придерживаться дистанции в 150 м и более. Защитить корпус авто можно антигравийной плёнкой, нанесённой на самые уязвимые области кузова.Многие рекомендуют использование полиуретанового изделия, содержащее каучук. Это повышает надёжность изделия. Главным недостатком такого средства остаётся его ценник. Оклейка кузова полностью потребует инвестиций в размере порядка 150 тысяч рублей для небольшого авто.