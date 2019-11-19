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Эксперты напомнили российским водителям правила эксплуатации авто на газу в зимний период

Эксперты напомнили российским водителям правила эксплуатации автомобиля, оснащенного газобаллонным оборудованием, в зимний период. Особо отмечено, что газ чувствителен к различным перепадам температуры.

Эксперты напомнили, при подготовке транспортного средства на газу к зимнему периоду стоит подтянуть соединения с эластомером, поскольку это поможет избежать утечек топлива и защитит находящихся в авто людей от взрывоопасных ситуаций. Следует помнить, что при пониженной температуре необходимо оставлять примерно 22% объема баллона пустым. Также водителю нужно следить за тем, чтобы в салоне его автомобиля не было запаха газа.

Прогрев мотора примерно до 48 градусов на бензине и запуск двигателя автомобиля является важным моментом безопасного старта в зимний период. После этого можно переключиться на газ. Также эксперты порекомендовали российским автомобилистам приобрести утеплитель для радиаторной решетки, чтобы тепло под капотом сохранялось. Все эти правила эксплуатации автомобиля, оснащенного газобаллонным оборудованием, в зимний период помогут водителю сохранить в целости свое транспортное средство.

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Авто / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:43

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