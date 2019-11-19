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В России отмечается День артиллериста

Ракетные войска и военнослужащие ПВО уже в 75-й раз отмечают профессиональный праздник. Однако артиллерия в России заслуживает особенного внимания в этот день.

История Дня артиллериста в России берет начало еще с Второй мировой войны. После невероятно рискованного артнаступления в 1942 году в Сталинграде эти рода войск получили собственный профессиональный праздник. Сражение под городом-героем стало переломной точкой в борьбе с нацистской Германией, которое закончилось победой на всех фронтах. Причем, соответствующий указ был подписан только через два года после завершения битвы, что позволило военнослужащим отмечать день уже 75-й раз подряд.

Известно, что после военной операции «Уран» артиллерию поэтически нарекли «богом войны», поскольку большая часть успеха в отвоевании населенного пункта принадлежала поддержке со стороны боевых орудий. Противника поддали обстрелу с 15 тысяч минометов и САУ, что вынудило немецкие силы отступить по направлению к Европе. За поразительный успех были вознаграждены званием Героя СССР более 1800 военных. Несмотря на многочисленные потери со стороны артиллеристов Красной армии, они смогли совершить подвиг, который ежегодно превозносят по всей стране 19 ноября.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:50

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