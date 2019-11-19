В Петербурге 2-летний мальчик отравился релаксантом





Этот инцидент произошел в минувший понедельник, 18 ноября. Как сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на собственные источники, в полицию города поступило сообщение от медиков, к которым доставили 2-летнего малыша с признаками сильного медикаментозного отравления в тяжелом состоянии. Как оказалось, мать ребенка, уроженка Туркмении, думала, что дает сыну лекарство от аллергии, однако перепутала препараты и дала, предположительно, релаксант.Позднее врачи выявили у мальчика сильное отправление препаратами миорелаксирующего действия. По словам медиков, мать маленького пациента сообщила им, что просто перепутала таблетки.