В Петербурге 2-летний мальчик отравился релаксантом
В Петербурге 2-летний мальчик отравился таблетками миорелаксирующего действия. Мать была уверена, что давала ребенку лекарство от аллергии, но в результате он попал на больничную койку с серьезным отправлением.
Этот инцидент произошел в минувший понедельник, 18 ноября. Как сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на собственные источники, в полицию города поступило сообщение от медиков, к которым доставили 2-летнего малыша с признаками сильного медикаментозного отравления в тяжелом состоянии. Как оказалось, мать ребенка, уроженка Туркмении, думала, что дает сыну лекарство от аллергии, однако перепутала препараты и дала, предположительно, релаксант.
Позднее врачи выявили у мальчика сильное отправление препаратами миорелаксирующего действия. По словам медиков, мать маленького пациента сообщила им, что просто перепутала таблетки.
Этот инцидент произошел в минувший понедельник, 18 ноября. Как сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на собственные источники, в полицию города поступило сообщение от медиков, к которым доставили 2-летнего малыша с признаками сильного медикаментозного отравления в тяжелом состоянии. Как оказалось, мать ребенка, уроженка Туркмении, думала, что дает сыну лекарство от аллергии, однако перепутала препараты и дала, предположительно, релаксант.
Позднее врачи выявили у мальчика сильное отправление препаратами миорелаксирующего действия. По словам медиков, мать маленького пациента сообщила им, что просто перепутала таблетки.
Происшествия
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:24