Юлия Ковальчук пообещала «разорвать» обидчиков ради своей семьи

Артистка созналась, что её встретили на шикарном торжестве родные и друзья. Устроенный сюрприз сильно растрогал знаменитость. Юлия Ковальчук посчитала торжество идеальным, поскольку на празднике смогла ощутить себя именинницей. Певица была ограждена от любых забот в вопросах организации. В частности, когда знаменитость посетила указанное ей место, ее уже ожидали с подарками за праздничным столом. Отдельно организаторы озаботились развлекательной программой.На странице собственного микроблога Юлия Ковальчук выразила благодарность всем, кто стал участником организации её дня рождения. Именинница к собственному празднику выпустила клип на песню «Чувствуй». Юлия Ковальчук отметила, что основным достижением называет свою семью, не допускающую предательства., – отметила знаменитость.Певица живёт в браке с Алексеем Чумаковым. Пара растит дочь Амелию.