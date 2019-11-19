Юлия Ковальчук пообещала «разорвать» обидчиков ради своей семьи
Юлия Ковальчук дала обещание «разорвать» всех обидчиков ради защиты собственной семьи. Экс-солистка группы «Блестящие» не так давно отпраздновала собственное 37-летие.
Артистка созналась, что её встретили на шикарном торжестве родные и друзья. Устроенный сюрприз сильно растрогал знаменитость. Юлия Ковальчук посчитала торжество идеальным, поскольку на празднике смогла ощутить себя именинницей. Певица была ограждена от любых забот в вопросах организации. В частности, когда знаменитость посетила указанное ей место, ее уже ожидали с подарками за праздничным столом. Отдельно организаторы озаботились развлекательной программой.
На странице собственного микроблога Юлия Ковальчук выразила благодарность всем, кто стал участником организации её дня рождения. Именинница к собственному празднику выпустила клип на песню «Чувствуй». Юлия Ковальчук отметила, что основным достижением называет свою семью, не допускающую предательства.
«Стараюсь видеть в людях исключительно хорошее, но была предана множество раз. Лишь семья никогда не предаст. Готова разорвать всех за них», – отметила знаменитость.
Певица живёт в браке с Алексеем Чумаковым. Пара растит дочь Амелию.
Артистка созналась, что её встретили на шикарном торжестве родные и друзья. Устроенный сюрприз сильно растрогал знаменитость. Юлия Ковальчук посчитала торжество идеальным, поскольку на празднике смогла ощутить себя именинницей. Певица была ограждена от любых забот в вопросах организации. В частности, когда знаменитость посетила указанное ей место, ее уже ожидали с подарками за праздничным столом. Отдельно организаторы озаботились развлекательной программой.
На странице собственного микроблога Юлия Ковальчук выразила благодарность всем, кто стал участником организации её дня рождения. Именинница к собственному празднику выпустила клип на песню «Чувствуй». Юлия Ковальчук отметила, что основным достижением называет свою семью, не допускающую предательства.
«Стараюсь видеть в людях исключительно хорошее, но была предана множество раз. Лишь семья никогда не предаст. Готова разорвать всех за них», – отметила знаменитость.
Певица живёт в браке с Алексеем Чумаковым. Пара растит дочь Амелию.