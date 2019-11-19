Найден самый популярный метод заражения ПК вирусами





Наиболее используемой формой распространения компьютерных вирусов является рассылка зловредных писем по электронной почте. Специалисты по кибербезопасности советуют проявить осторожность при получении файлов, находящихся в архиве. Эту информацию предоставила корпорация Group-IB в опубликованном пресс-релизе. Преступники в Сети используют форматы zip и rar намного чаще, поскольку это позволяет обходить многочисленные системы защиты. Другим по популярности методом называют предоставление файлов для скачивания, которые скрывают вирусное ПО.Также отмечается, что современные хакеры нашли лазейку в антивирусах, отправляя письма в нерабочее время и благодаря временной недоступности "троянской" ссылки. Поскольку компьютер рассматривает полученное сообщение как "безопасное", оно отправляется в общий ящик. Уже после успешного внедрения, злоумышленники активируют файл, увеличив риск заражения ПК. О масштабах распространения подобного спама говорят данные, утверждающие, что лишь каждый 19-й случай вредоносного ПО не был связан с электронной почтой. Феномен подтверждается исследованием, которое провели в 60 странах мира.