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Найден самый популярный метод заражения ПК вирусами

Хакеры используют множество методов рассылки вредоносного ПО. Все же, эксперты смогли найти самый популярный способ заражения ПК вирусами.

Наиболее используемой формой распространения компьютерных вирусов является рассылка зловредных писем по электронной почте. Специалисты по кибербезопасности советуют проявить осторожность при получении файлов, находящихся в архиве. Эту информацию предоставила корпорация Group-IB в опубликованном пресс-релизе. Преступники в Сети используют форматы zip и rar намного чаще, поскольку это позволяет обходить многочисленные системы защиты. Другим по популярности методом называют предоставление файлов для скачивания, которые скрывают вирусное ПО.

Также отмечается, что современные хакеры нашли лазейку в антивирусах, отправляя письма в нерабочее время и благодаря временной недоступности "троянской" ссылки. Поскольку компьютер рассматривает полученное сообщение как "безопасное", оно отправляется в общий ящик. Уже после успешного внедрения, злоумышленники активируют файл, увеличив риск заражения ПК. О масштабах распространения подобного спама говорят данные, утверждающие, что лишь каждый 19-й случай вредоносного ПО не был связан с электронной почтой. Феномен подтверждается исследованием, которое провели в 60 странах мира.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:19

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