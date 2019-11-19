Девушка-боец ММА Саида Алетаха скончалась после проигранного боя на турнире в Великобритании





Отмечается, что проигранный Саидой Алетаха поединок состоялся в минувшую субботу, 16 ноября, в английском Саутгемптоне. Уже на следующее утро спортсменка была доставлена в одну из клиник в очень тяжелом состоянии. Несмотря на все усилия медиков, она скончалась в тот же день. Представители компании, которая выступила в качестве организатора турнира, уже принесли близким и родным девушки свои соболезнования, добавив, что во время проведения боев в рамках турнира всегда дежурила бригада медиков и для того, чтобы оказать спортсменке соответствующую помощь, было сделано все возможное.При этом, как отмечают представители полиции графства Гэмпшир, сейчас по факту смерти девушки-бойца ведется следствие, местные правоохранители разбираются в обстоятельствах и причинах ее смерти.