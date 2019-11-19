Актер Игорь Верник госпитализирован в Москве





По данным источника, знаменитый артист был вынужден обратиться за помощью квалифицированных медиков из-за жалоб на болезненные ощущения в области желудка. После проведения соответствующего обследования специалисты диагностировали у Верника острый панкреатит и приняли решение о госпитализации. Никаких других подробностей о произошедшем телеканал не приводит.Примечательно, что в начале ноября этого года в прессе появились тревожные сообщения о проблемах Игоря Верника со здоровьем. К примеру, 8 числа сообщалось, что актеру вызвали скорую помощь прямо в МХТ им. Чехова из-за сильных болей в области поясницы и в ноге. Тогда артист якобы был доставлен в Боткиинскую больницу, где медики выявили у него обострение остеохондроза.