Специалисты назвали распространенные мифы о холестерине и атеросклерозе





Умело составленный рацион не только повлияет на уровень холестерина, но и на поддержание общего состояния организма. Миф о том, что благодаря правильному питанию возможно избежать атеросклероза, не является правдивым. Заболевание стоит считать результатом генетической предрасположенности, а не нарушенного образа жизни. Холестерин – это своеобразная молекула, которая находится в каждой клетке организма. Самовольное снижение его уровня может грозить развитием различных болезней. Не стоит принимать такие решения без консультации в медицинском учреждении.Миф о том, что холестерин опасный для здоровья, не несет в себе никакой правдивой информации. Показатель его уровня в человеческой системе клеток сугубо индивидуальный. А удалению избыточного холестерина из организма поспособствует печень, путем его синтезирования для экспорта в другие клетки.