Компания SAIC представила новый кроссовер Baojun RS-7
Китайская автомобильная компания SAIC официально представила свой новый полноразмерный кроссовер. Сообщается, что модель SAIC Baojun RS-7 должна стать флагманом в семействе кроссоверов марки.
Дизайн нового кроссовера выполнен в полном соответствии с новым фирменным агрессивным стилем всех моделей компании. SAIC Baojun RS-7 щеголяет узкой формой фонарей головного освещения, угловатой радиаторной решеткой и в целом очень напоминает по внешнему виду экстерьер младших моделей этой же линейки - SAIC Baojun RS-3 и RS-5. Под крышкой капота новинки установлен 1,5-литровый турбированный двигатель с мощностью 177 лошадиных сил. А вот о том, что данная модель является полноразмерным кроссовером свидетельствуют ее относительно солидные габариты 4,93 метра в длину и 1,975 метра в ширину.
О сроках появления данной модели на рынке, а также о ее комплектациях и ценах на них производитель пока не сообщает.
Дизайн нового кроссовера выполнен в полном соответствии с новым фирменным агрессивным стилем всех моделей компании. SAIC Baojun RS-7 щеголяет узкой формой фонарей головного освещения, угловатой радиаторной решеткой и в целом очень напоминает по внешнему виду экстерьер младших моделей этой же линейки - SAIC Baojun RS-3 и RS-5. Под крышкой капота новинки установлен 1,5-литровый турбированный двигатель с мощностью 177 лошадиных сил. А вот о том, что данная модель является полноразмерным кроссовером свидетельствуют ее относительно солидные габариты 4,93 метра в длину и 1,975 метра в ширину.
О сроках появления данной модели на рынке, а также о ее комплектациях и ценах на них производитель пока не сообщает.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:00