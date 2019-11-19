Названы самые популярные автомобили В-класса по средневзвешенной цене





Как утверждают специалисты, наименьшая средневзвешенная цена в В-классе на российском рынке сегодня принадлежит автомобилям семейства Lada Granta. В период с января по сентябрь текущего года средняя цена на эту модель не превышала 528 000 рублей. Следующей моделью, включенной в рейтинг, стал японский седан Datsun on-DO со средней ценой на уровне 566 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров его сородич хэтчбек Datsun mi-DO с ценой около 621 000 рублей. Далее по списку следует французский бюджетный компакт Renault Logan, который доступен покупателям по средней цене 723 000 рублей.Пятое и шестое места достались новым флагманам АвтоВАЗа – это седан Lada Vesta (758 000 рублей) и хэтчбек Lada XRay (760 000 рублей). А вот средняя цена на еще одну французскую модель Renault Sandero за отчетный период достигла отметки в 784 тысячи. Далее следует перечень машин, цены на которые переваливают за отметку в 800 тысяч и вплотную подходят к миллионному рубежу: Volkswagen Polo (854 тысячи), Hyundai Solaris (906 тысяч) и Kia Rio (949 тысяч). Замыкает рейтинг компактный лифтбек Skoda Rapid со средним ценником на уровне 961 000 рублей.