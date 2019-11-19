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РЖД показала прототип нового плацкартного вагона

Компания РЖД показала первый прототип нового плацкартного вагона для подвижного парка на ближайшие годы. Полноценный макет будущего вагона со сформированным по-новому модульным пространством был представлен на стенде компании в рамках ежегодной выставки под названием «Транспорт России».
РЖД показала прототип нового плацкартного вагона

Как сообщает агентство РИА Новости, разработкой этого прототипа занимались специалисты крупнейшего российского производителя вагонов – группы «Трансмашхолдинг». По большому счету, РЖД представила уже привычный многим плацкартный вагон, однако теперь в его компоновке появилось индивидуальное пространство. Полки пассажиров разделены между собой индивидуальными перегородками, играющими роль небольших шкафов – визуально это выглядит как некое подобие купе без дверей. Кроме всего прочего, отныне каждый пассажир может получить свой персональный столик, а на полках появятся шторки. Общий дизайн выглядит лаконичным и следует давним традициям компании – стены светлые, полки отделаны бежевым материалом, имитирующим натуральное дерево.

Примечательно, что количество пассажирских мест в представленном компанией вагоне оказалось неизменным – 54 человека. Как отмечает пресс-центр «Федеральной пассажирской компании» (дочерняя структура РЖД), этот вариант вагона еще не является окончательным, он лишь представляет собой одну из рассматриваемых на данный момент концепций.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:40

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