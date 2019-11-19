РЖД показала прототип нового плацкартного вагона
Компания РЖД показала первый прототип нового плацкартного вагона для подвижного парка на ближайшие годы. Полноценный макет будущего вагона со сформированным по-новому модульным пространством был представлен на стенде компании в рамках ежегодной выставки под названием «Транспорт России».
Как сообщает агентство РИА Новости, разработкой этого прототипа занимались специалисты крупнейшего российского производителя вагонов – группы «Трансмашхолдинг». По большому счету, РЖД представила уже привычный многим плацкартный вагон, однако теперь в его компоновке появилось индивидуальное пространство. Полки пассажиров разделены между собой индивидуальными перегородками, играющими роль небольших шкафов – визуально это выглядит как некое подобие купе без дверей. Кроме всего прочего, отныне каждый пассажир может получить свой персональный столик, а на полках появятся шторки. Общий дизайн выглядит лаконичным и следует давним традициям компании – стены светлые, полки отделаны бежевым материалом, имитирующим натуральное дерево.
Примечательно, что количество пассажирских мест в представленном компанией вагоне оказалось неизменным – 54 человека. Как отмечает пресс-центр «Федеральной пассажирской компании» (дочерняя структура РЖД), этот вариант вагона еще не является окончательным, он лишь представляет собой одну из рассматриваемых на данный момент концепций.
Как сообщает агентство РИА Новости, разработкой этого прототипа занимались специалисты крупнейшего российского производителя вагонов – группы «Трансмашхолдинг». По большому счету, РЖД представила уже привычный многим плацкартный вагон, однако теперь в его компоновке появилось индивидуальное пространство. Полки пассажиров разделены между собой индивидуальными перегородками, играющими роль небольших шкафов – визуально это выглядит как некое подобие купе без дверей. Кроме всего прочего, отныне каждый пассажир может получить свой персональный столик, а на полках появятся шторки. Общий дизайн выглядит лаконичным и следует давним традициям компании – стены светлые, полки отделаны бежевым материалом, имитирующим натуральное дерево.
Примечательно, что количество пассажирских мест в представленном компанией вагоне оказалось неизменным – 54 человека. Как отмечает пресс-центр «Федеральной пассажирской компании» (дочерняя структура РЖД), этот вариант вагона еще не является окончательным, он лишь представляет собой одну из рассматриваемых на данный момент концепций.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:40