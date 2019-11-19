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Военный эксперт сравнил системы ПВО РФ и США

Военный эксперт провёл сравнение систем ПВО, находящихся на вооружении РФ и США. Польский журналист описал физические параметры радиолокации, обвинив российскую систему С-400 в отсутствии способности поражать цели на высоте менее 10 км.
Военный эксперт сравнил системы ПВО РФ и США

Отмечается, что Россия якобы отстаёт в основных «сферах командования», а купленная поляками ЗРК Patriot производства США якобы куда лучше обеспечивает непроницаемость ПВО. При этом военные эксперты возражают важность проведения практических испытаний. Данные, фиксированные на бумаге не всегда соответствуют объективной действительности.

ЗРК Patriot успел стать участником боевых действий, однако в его целях поражения имеются даже дроны с ценником $200. Зарубежные СМИ высмеивали военных США ха использование ракет стоимостью $1,5 млн для уничтожения обычного квадрокоптера. Сама пусковая установка обошлась полякам в $4,7 млрд. Репутация ЗРК Patriot достаточно сильно испорчена инцидентом с атакой дронов на НПЗ, находящихся в собственности Saudi Aramco. Крайне плотная защита из батарей ПВО была пройдена крайне легко, а промышленная площадка получила большой ущерб, понизив уровень добычи нефти на территории Саудовской Аравии в 2 раза.

ЗРК на охране НПЗ Saudi Aramco не провели ни одного выстрела из-за «технических особенностей», поскольку не смогли увидеть собственные цели, сообщает rg.ru. Обломки атаковавших дронов, вероятно, появились вследствие естественного падения после окончания топливного ресурса. Использование российских комплексов в той же ситуации позволило бы существенно повысить площадь прикрытия от воздушных атак.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:17

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