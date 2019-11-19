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Телевизоры Xiaomi получили функцию предупреждения о землетрясениях

На китайской прес-конференции Xiaomi, посвященной Интернету вещей, были анонсированы новейшие функции. Теперь не только смартфоны бренда, но и телевизоры получат технологию предупреждения о землетрясениях.

Компания Xiaomi раскрыла некоторые функции операционной системы MIUI 11 для других устройств, кроме фирменных смартфонов. В последнем обновлении бренд представил новую опцию «спасения жизни» - предупреждение о землетрясении. Фирма использует возможности доступа к информации сейсмологических организаций на системном уровне для своевременной тревоги в случае катастрофы. Теперь владельцы телевизоров от китайского производителя могут быть спокойны за собственную безопасность.

Когда в окрестностях отмечается риск землетрясения, телевизор сообщит об этом через всплывающее окно и громкий звуковой сигнал. В дополнение к этому, он также предоставит информацию о ближайшем убежище для чрезвычайных ситуаций, контактные данные экстренных служб и спасательную инструкцию. Такая технология была разработана в совместном проекте Xiaomi и Научно-исследовательского института в Чэнду. Новая продукция рекламируется как первая в мире, позволяющая не только развлекать потребителей, но и заботиться об их безопасности. В скором времени новинка появится не только на китайском рынке, но и в глобальной продаже.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:03

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