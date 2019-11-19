Телевизоры Xiaomi получили функцию предупреждения о землетрясениях





Компания Xiaomi раскрыла некоторые функции операционной системы MIUI 11 для других устройств, кроме фирменных смартфонов. В последнем обновлении бренд представил новую опцию «спасения жизни» - предупреждение о землетрясении. Фирма использует возможности доступа к информации сейсмологических организаций на системном уровне для своевременной тревоги в случае катастрофы. Теперь владельцы телевизоров от китайского производителя могут быть спокойны за собственную безопасность.Когда в окрестностях отмечается риск землетрясения, телевизор сообщит об этом через всплывающее окно и громкий звуковой сигнал. В дополнение к этому, он также предоставит информацию о ближайшем убежище для чрезвычайных ситуаций, контактные данные экстренных служб и спасательную инструкцию. Такая технология была разработана в совместном проекте Xiaomi и Научно-исследовательского института в Чэнду. Новая продукция рекламируется как первая в мире, позволяющая не только развлекать потребителей, но и заботиться об их безопасности. В скором времени новинка появится не только на китайском рынке, но и в глобальной продаже.