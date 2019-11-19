Максим Фадеев показал архивное фото с юной Глюкозой

Максим Фадеев и Наталья Чистякова-Ионова (настоящее имя Глюкозы) познакомились еще в конце 90-х, когда актриса снималась в фильме Владимира Аленикова «Война принцессы». Спустя несколько лет продюсер создал «мультяшный» проект Глюкоза, для которого написал сразу несколько хитов: «Шуга», «Ненавижу», «Малыш» и «Невеста», и уже создав анимационный образ вокалистки, пригласил для сотрудничества звезду «Ералаша». С того времени и началось длительное и плодотворное сотрудничество юной певицы и именитого владельца продюсерского центра «Монолит» Макса Фадеева. И, хотя в 2007-м артистка объявила о прекращении сотрудничества с музыкантом, уже к концу года знаменитость возобновила совместную работу с композитором, создав общую партнерскую компанию «Глюкоза Продакшн».Недавно Максим Фадеев решил вспомнить времена, когда сотрудничал с одной из своих «наиболее талантливых» подопечных, и опубликовал на странице в социальной сети Instagram архивное фото с Глюкозой. Снимок, который показал поклонникам продюсер, был сделан около 20 лет назад. На нем юная Наталья Чистякова-Ионова, демонстрирует сильный загар, ярко контрастирующий с ее «мультяшным» образом и блондом. Как объяснила сама певица, в то время она очень любила посещать солярии, и иногда слишком увлекалась. По словам артистки, если бы ей не запретили подобные процедуры, она бы, наверное, «уже сгорела».