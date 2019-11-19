Актриса Мария Горбань напугала поклонников открытой «форточкой» во время полета на Як-52
Известная российская актриса Мария Горбань опубликовала на своей страничке в Instagram видеоролик полета на Як-52. Причем, во время полета, когда пилот выполнял сложную фигуру пилотажа «петлю Нестерова», у самолета внезапно открылась «форточка». Увиденное не на шутку напугало поклонников звезды сериала «Кухня».
Выложив на своей страничке видеозапись этого пугающего полета, актриса и телеведущая заявила, что это самый невероятный поступок в ее жизни. «Самый безбашенный поступок из всех. Я сама до сих пор плачу, как только вижу это. Я не просто выдержала мертвую петлю, но еще и сумела закрыть форточку во время свободного падения, которая случайно открылась при полете. Такой случай бывает один на миллион», - поделилась своими впечатлениями знаменитость.
По словам актрисы, она больше никогда в жизни не решится повторить нечто подобное. А вот поклонники Марии Горбань и вовсе пришли в ужас от увиденного и даже не скрывали того, насколько напугало их произошедшее в кабине самолета во время полета актрисы. В комментариях многие подписчики восхитились тем, какую выдержку проявила звезда во время этого инцидента, хотя не обошлось и без тех, кто поспешил выразить свое возмущение из-за столь «неоправданного риска».
Выложив на своей страничке видеозапись этого пугающего полета, актриса и телеведущая заявила, что это самый невероятный поступок в ее жизни. «Самый безбашенный поступок из всех. Я сама до сих пор плачу, как только вижу это. Я не просто выдержала мертвую петлю, но еще и сумела закрыть форточку во время свободного падения, которая случайно открылась при полете. Такой случай бывает один на миллион», - поделилась своими впечатлениями знаменитость.
По словам актрисы, она больше никогда в жизни не решится повторить нечто подобное. А вот поклонники Марии Горбань и вовсе пришли в ужас от увиденного и даже не скрывали того, насколько напугало их произошедшее в кабине самолета во время полета актрисы. В комментариях многие подписчики восхитились тем, какую выдержку проявила звезда во время этого инцидента, хотя не обошлось и без тех, кто поспешил выразить свое возмущение из-за столь «неоправданного риска».