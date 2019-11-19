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Ирина Хакамада согласилась на свободные отношения для сохранения брака

Ирина Хакамада дала согласие на свободные отношения со своим супругом. Такой ход был сделан в целях сохранения брака, но политик не рекомендует кому-либо следовать её примеру.
Ирина Хакамада согласилась на свободные отношения для сохранения брака

Ирина Хакамада состоит в браке с финконсультантом Владимиром Сиротинским свыше 20 лет. Это её 4-й супруг. В эфире проекта «Не принято обсуждать», который выпускается на площадке YouTube, Хакамада рассказала, что свободные отношения были рассмотрены супругами как жизнеспособное решение после 7 лет брака. Они начали заводить отношения с другими людьми, но не желали обманывать друг друга.

«Тянули до наступления взаимных скандалов. Затем каждый обдумал вопрос готовности уйти из семьи ради новых романтических встреч. Осознали, что нет, и пришли к соглашению. Не получилась ситуация, когда супруг гуляет, а жена остаётся дома, а затем он описывает свободный брак, и ей остаётся с горя дать согласие. Нет, всё не так. Мы находились в полностью равных позициях», — призналась Хакамада.

Политик добавила, что у них с мужем были достаточно серьёзные романы. Супруг не хотел расставаться с Хакамадой из-за того, что она «сногсшибательная баба», а также полностью идеальная жена со своим доходом, большим количеством идей, энергии, навыками готовки и любовью к созданию уюта. В итоге интрижки супругов завершались тем, что другие люди пытаются кого-то из них заполучить только для себя. Хакамада созналась, что их брак оказался достаточно сложным, поэтому повторять свой опыт она никому не советует.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:33

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