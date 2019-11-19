Ирина Хакамада согласилась на свободные отношения для сохранения брака

Ирина Хакамада состоит в браке с финконсультантом Владимиром Сиротинским свыше 20 лет. Это её 4-й супруг. В эфире проекта «Не принято обсуждать», который выпускается на площадке YouTube, Хакамада рассказала, что свободные отношения были рассмотрены супругами как жизнеспособное решение после 7 лет брака. Они начали заводить отношения с другими людьми, но не желали обманывать друг друга., — призналась Хакамада.Политик добавила, что у них с мужем были достаточно серьёзные романы. Супруг не хотел расставаться с Хакамадой из-за того, что она «сногсшибательная баба», а также полностью идеальная жена со своим доходом, большим количеством идей, энергии, навыками готовки и любовью к созданию уюта. В итоге интрижки супругов завершались тем, что другие люди пытаются кого-то из них заполучить только для себя. Хакамада созналась, что их брак оказался достаточно сложным, поэтому повторять свой опыт она никому не советует.