Онкологи объяснили, почему колбаса связана с развитием рака





Российский онколог и член медицинской организации ESMO Михаил Ласков развеял некоторые распространенные мифы, касающиеся продуктов, якобы способствующих появлению карциномы. Несмотря на заверения диетологов, развитие злокачественных опухолей не связано с употреблением сладостей или жареной пищи. При этом, эксперт говорит о важной роли рациона в профилактике множества заболеваний. В каждом случае всегда присутствует исключение.Оно касается обработанных и красных видов мяса, вроде сосисок, колбас и зельца. Основная опасность состоит не в большом количестве жиров и "плохого" холестерина, а в веществах, используемых при приготовлении этих изделий. По словам Ласкова, копчену, варену и вяленую мясную продукцию обильно покрывают нитритами во время производства. Подобные соли существенно влияют на появление раковых клеток и распространение уже имеющихся в организме. Хотя красное мясо называют крайне вредным для человеческого тела, его негативное влияние меркнет по сравнению с курением.