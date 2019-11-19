Обычная соль может заменить антибиотики





Свой вывод специалисты из США основывают на результатах исследований, проведенных с использованием лабораторных мышей. Ученые длительный период времени наблюдали за грызунами, страдающими от разного рода инфекций, а также проверяли, как их организм реагирует на соль. Во время этой научной работы одной группе подопытных мышей давали подсоленный корм, а рацион второй группы при этом был полностью лишен соли. В итоге мыши, которые употребляли соленую пищу, намного быстрее справились с инфекционными заболеваниями, чем их «коллеги» на пресной диете.Как считают авторы этого исследования, реакция организма человека на соль в аналогичных ситуациях будет точно такой же. Вероятнее всего, добавляют специалисты, соль способствует заметному повышению иммунитета организма и способствует более активно борьбе с вторжением в него инфекций и бактерий.