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Обычная соль может заменить антибиотики

Мало кто знал, но обычная соль вполне может выступить в качестве антибиотика. С таким заявлением выступили американские ученые. По их словам, соль – прекрасный помощник в борьбе с разнообразными инфекциями и бактериями, поэтому в отдельных случаях она действительно может заменить антибиотик.
Обычная соль может заменить антибиотики

Свой вывод специалисты из США основывают на результатах исследований, проведенных с использованием лабораторных мышей. Ученые длительный период времени наблюдали за грызунами, страдающими от разного рода инфекций, а также проверяли, как их организм реагирует на соль. Во время этой научной работы одной группе подопытных мышей давали подсоленный корм, а рацион второй группы при этом был полностью лишен соли. В итоге мыши, которые употребляли соленую пищу, намного быстрее справились с инфекционными заболеваниями, чем их «коллеги» на пресной диете.

Как считают авторы этого исследования, реакция организма человека на соль в аналогичных ситуациях будет точно такой же. Вероятнее всего, добавляют специалисты, соль способствует заметному повышению иммунитета организма и способствует более активно борьбе с вторжением в него инфекций и бактерий.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:16

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