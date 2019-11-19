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«Влюблена и очень давно»: Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова высказалась о личной жизни

Российская актриса Лиза Арзамасова побывала в гостях на «Вечернем шоу» Аллы Довлатовой, которое выходит в эфире «Русского радио». В беседе с ведущей программы разговор постепенно дошел до обсуждения личной жизни звезды «Папиных дочек».
«Влюблена и очень давно»: Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова высказалась о личной жизни

Как оказалось, артистка давно в отношениях с молодым человеком и даже признается, что очень влюблена. В ответ на это Довлатова подчеркнула, что об Арзамасовой в последнее время ходит масса разнообразных слухов, в которых люди приписывают ей бурные романы. «Я влюблена и очень давно. В личной жизни у меня все хорошо. Просто это такая замкнутая система, поэтому я о личном даже с друзьями не разговариваю. Рассказать обо всем можно будет лишь после того, как статус сменится официально», - подчеркнула актриса.

Кроме того, звезда популярного ситкома с теплотой рассказала о своей маме, которая не только стала ее директором, но еще и является для нее главным единомышленником в жизни. «Я маме безумно благодарна за все. Она серьезно относилась ко мне с самого детства, поэтому мы всегда можем обсудить с ней любую тему. Хотя я и считаю себя больше папиной дочкой», - поделилась своими мыслями знаменитость.

Также Арзамасова рассказала, что пока не спешит попробовать себя в статусе матери. По ее мнению, 24 года – слишком ранний возраст для подобных изменений в жизни.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:08

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