Bugatti готовится выпустить «дешевый» электрический Chiron за один миллион евро





По некоторым данным, возможная новая версия Bugatti Chiron будет представлена в виде гранд-тур или даже кроссовера с электроприводом и вместимостью до 4 человек. Конкретную стоимость грядущей новинки источники пока не называют, однако отмечается, что она не выйдет за пределы 0,5-1 миллиона евро. Сейчас, как отметил гендиректор компании Стефан Винкельман, активно ведутся переговоры об инвестициях в разработку электрической новинки с руководством концерна Volkswagen Group, которому фактически принадлежит Bugatti. «Индустрия стремительно меняется, поэтому мы обязаны рассмотреть варианты развития нашего бренда в новом для него направлении», - подчеркнул Винкельман.Примечательно, что ранее Винкельману было доверено руководить маркой Lamborghini, теперь же топ-менеджер пытается превратить Bugatti в самостоятельный жизнеспособный бренд, выведя его из отдельной ниши и создав условия для способности марки существовать вне пределов немецкого концерна.При этом важно отметить, что производство нынешнего флагмана марки Bugatti Chiron назвать полноценно серийным все еще нельзя. Руководство компании решило ограничиться выпуском всего 500 экземпляров таких автомобилей. Впрочем, в сравнении с некоторыми прежними эксклюзивами от этой марки, такой тираж уже можно считать большим шагом вперед.