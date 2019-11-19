Отец Хабиба Нурмагомедова решил обзавестись второй женой





«У меня уже есть одна супруга, но я могу сделать предложение еще трем женам. Вторая как раз намечается, что же касается третьей жены, то об этом я пока не знаю», - заявляет Нурмагомедов-старший. По его словам, «всевышний всегда обращался к мужчинам» со словами о том, что они могут брать в жены двух, трех и больше женщин. «Одна жена и у инвалида может быть», - добавляет тренер, подчеркивая при этом, что к женщине всегда нужно относиться с уважением, передает телеканал «Мир».Стоит отметить, что немногим ранее Абдулманам Нурмагомедов поделился с прессой подробностями о том, как прошла свадьба его знаменитого сына. В частности отец прославленного российского бойца поделился информацией о том, что 4-5 тысяч человек стали гостями торжественной церемонии бракосочетания Хабиба Нурмагомедова.