«Мне неприятно, когда Голд прыгает сверху на другом мужике»: Илья Яббаров отчитал возлюбленную за прошлое





Участники проекта "Дом-2" Иль Яббаров и Анастасия Голд поссорились прямо на Лобном месте. Саратовский шансонье не смог стерпеть, когда увидел в Сети видео с участием его избранницы и ее бывшего возлюбленного. Мужчина сразу же стал критиковать Анастасию Голд, утверждая, что ему не нравится смотреть, как кто-то другой хватает ее за ягодицы, а она сама при этом "скачет" на мужчине, улыбаясь.Позже Илья Яббаров отметил, что Анастасия Голд высказывает ему свое недовольство каждый раз, когда видит с бывшей избранницей, однако сама не святая. Сама же участница проекта "Дом-2" считает, что это две совершенно разные ситуации, ведь она уже давно оставила прошлые отношения позади, а вот Яббаров общается с бывшей возлюбленной в реальном времени. Видеть, как он уходил с Маргаритой Ларченко в ресторан Анастасии Голд было очень обидно.