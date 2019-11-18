Экстрасенс Татьяна Анисимова предсказала звезде "Дома-2" Ольге Рапунцель рождение сына





Экстрасенс Татьяна Анисимова рассказала, что в этот раз у Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко родится сын, беременность будет проходить хорошо, осложнений стоит опасаться только в третьем триместре. Родить звезда проекта "Дом-2", по словам эксперта, тоже сможет с легкостью.Тем не менее, Татьяна Анисимова советует Ольге Рапунцель уделять больше внимания детям после родов, так как между Василисой и ее младшим братом будут возникать споры. Молодой мамочке понадобится все ее терпение и материнская мудрость, ведь без ревности со стороны старшей дочери, к сожалению, не обойдется.