«Иллюзии крайне вредны»: Юлия Меньшова высказалась о семейной жизни





Юлия Меньшова рассказала, что в ступая в брак и начиная семейную жизнь люди очень часто предпочитают руководствоваться стереотипами, а не собственным опытом и принципами. Иллюзии приводят к тому, что отношения строятся на ложном фундаменте, который не способствует их будущему успеху. В качестве примера звезда привела расхожую фразу: «Мужчина должен». По словам телеведущей, она является ошибочной и делает супруга крайне несчастным.Еще одной ошибкой людей в семейных отношениях Юлия Меньшова назвала их попытку разделить брак и всю остальную жизнь. Очень часто люди хотят, чтобы их взаимоотношения были идеальными и приносили им исключительно счастье, однако так не бывает. Брак является лишь одной частью жизни и в нем действуют похожие правила. Именно поэтому знаменитость советует людям заранее готовиться к компромиссам, скандалам и взаимным уступкам.Другого пути не существует, уверена Юлия Меньшова. При этом, иллюзии мешают людям чувствовать настоящее счастье, ведь в реальной жизни оно не такое, каким кажется в фантазиях. Главное в отношениях – дарить друг другу теплоту, нежность и радость, а также быть готовым помогать ближнему и принимать его недостатки.