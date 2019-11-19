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«Иллюзии крайне вредны»: Юлия Меньшова высказалась о семейной жизни

Известная российская актриса и телеведущая Юлия Меньшова откровенно высказалась относительно семейной жизни и ее восприятия. Знаменитость отметила, что «иллюзии крайне вредны» для отношений, они приводят к их разрушению.
«Иллюзии крайне вредны»: Юлия Меньшова высказалась о семейной жизни

Юлия Меньшова рассказала, что в ступая в брак и начиная семейную жизнь люди очень часто предпочитают руководствоваться стереотипами, а не собственным опытом и принципами. Иллюзии приводят к тому, что отношения строятся на ложном фундаменте, который не способствует их будущему успеху. В качестве примера звезда привела расхожую фразу: «Мужчина должен». По словам телеведущей, она является ошибочной и делает супруга крайне несчастным.

Еще одной ошибкой людей в семейных отношениях Юлия Меньшова назвала их попытку разделить брак и всю остальную жизнь. Очень часто люди хотят, чтобы их взаимоотношения были идеальными и приносили им исключительно счастье, однако так не бывает. Брак является лишь одной частью жизни и в нем действуют похожие правила. Именно поэтому знаменитость советует людям заранее готовиться к компромиссам, скандалам и взаимным уступкам.

Другого пути не существует, уверена Юлия Меньшова. При этом, иллюзии мешают людям чувствовать настоящее счастье, ведь в реальной жизни оно не такое, каким кажется в фантазиях. Главное в отношениях – дарить друг другу теплоту, нежность и радость, а также быть готовым помогать ближнему и принимать его недостатки.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:45

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