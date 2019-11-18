Huawei Nova 6 и Honor V30 получат селфи-камеру с автофокусом





Производящие современные смартфоны компании, даже гиганты в мире технологий, пока не внедряют в свои гаджеты автоматическую фокусировку во «фронталке». Иначе сделала китайская фирма Huawei, «поместившая» данный механизм в Honor V30 и Nova 6. Эти мобильные устройства получат двойные селфи-камеры с широкоугольным объективом, который обладает углом обзора 105 градусов.Huawei Nova 6 и Honor V30 могут получить неформальный титул короля рейтинга фронтальных камер DxOMark. Основные камеры гаджетов будут не хуже: каждая выйдет с тремя датчиками с главным на 60 или 64 Мп и тройной оптической стабилизацией.