Huawei Nova 6 и Honor V30 получат селфи-камеру с автофокусом
Смартфоны Huawei Nova 6 и Honor V30 выйдут на рынок с фронтальными камерами с автофокусом. Такой ход компании аналитики назвали селфиреволюцией.
Производящие современные смартфоны компании, даже гиганты в мире технологий, пока не внедряют в свои гаджеты автоматическую фокусировку во «фронталке». Иначе сделала китайская фирма Huawei, «поместившая» данный механизм в Honor V30 и Nova 6. Эти мобильные устройства получат двойные селфи-камеры с широкоугольным объективом, который обладает углом обзора 105 градусов.
Huawei Nova 6 и Honor V30 могут получить неформальный титул короля рейтинга фронтальных камер DxOMark. Основные камеры гаджетов будут не хуже: каждая выйдет с тремя датчиками с главным на 60 или 64 Мп и тройной оптической стабилизацией.
Производящие современные смартфоны компании, даже гиганты в мире технологий, пока не внедряют в свои гаджеты автоматическую фокусировку во «фронталке». Иначе сделала китайская фирма Huawei, «поместившая» данный механизм в Honor V30 и Nova 6. Эти мобильные устройства получат двойные селфи-камеры с широкоугольным объективом, который обладает углом обзора 105 градусов.
Huawei Nova 6 и Honor V30 могут получить неформальный титул короля рейтинга фронтальных камер DxOMark. Основные камеры гаджетов будут не хуже: каждая выйдет с тремя датчиками с главным на 60 или 64 Мп и тройной оптической стабилизацией.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 21:40