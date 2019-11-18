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Сына Бари Алибасова избили во время съемок программы “Пусть говорят”

Сына шоумена Бари Алибасова избили во время съемок программы “Пусть говорят”. Бари Алибасов-младший получил увечья за свои высказывания.

Бари Алибасов-младший пообещал выплатить по два миллиона рублей каждому своему ребенку, если таковые имеются на территории России. Обсуждение зашло настолько далеко, что сын шоумена решил забрать свои слова обратно, отметив, что это не значит, что будет общаться с отпрысками. Однако он пообещал подумать над признанием их своими, если в 5 лет они пройдут загадочный “тест Алибасова”. На шоу также появилась телеведущая Виолетта Гришина, которая родила Алибасову-младшему дочь. За ней в студию ворвался ее брат, который мощно ударил сына звезды ногой и сбил с дивана.

Потасовка продолжилась, в результате чего Алибасов-младший получил травмы. Агрессивно настроенного мужчину смогла остановить охрана.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:33

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