Эксперты составили список наиболее продаваемых авто на вторичном рынке России





Как отмечают автоэксперты, почти сразу к новым владельцам уходят машины в классических цветах с проверенными моторами и в хороших комплектациях. Очень сложно продать авто, которые не представлены в России официально или являются очень редкими. Дело в том, что такие экземпляры тяжело обслуживать из-за отсутствия комплектующих. Корейский Hyundai Solaris пользуется популярностью на первичном рынке, а также среди подержанных авто. Покупателям нравится хорошее состояние авто и привлекательная цена, что увеличивает скорость продажи.В тройке лидеров также оказался Chevrolet Cruze, который особенно популярен в четырехдверном варианте исполнения. Рейтинг закрывает LADA Largus, которая на вторичном рынке продается в среднем за три недели.