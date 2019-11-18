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Эксперты составили список наиболее продаваемых авто на вторичном рынке России

Эксперты составили список наиболее удачных автомобилей, которые быстро продаются на вторичном рынке России. В приоритете у покупателей зачастую остается Hyundai Solaris.

Как отмечают автоэксперты, почти сразу к новым владельцам уходят машины в классических цветах с проверенными моторами и в хороших комплектациях. Очень сложно продать авто, которые не представлены в России официально или являются очень редкими. Дело в том, что такие экземпляры тяжело обслуживать из-за отсутствия комплектующих. Корейский Hyundai Solaris пользуется популярностью на первичном рынке, а также среди подержанных авто. Покупателям нравится хорошее состояние авто и привлекательная цена, что увеличивает скорость продажи.

В тройке лидеров также оказался Chevrolet Cruze, который особенно популярен в четырехдверном варианте исполнения. Рейтинг закрывает LADA Largus, которая на вторичном рынке продается в среднем за три недели.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:25

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