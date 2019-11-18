«Гараж 54» создал прозрачные колесные диски





Представители «Гараж 54» разработали прозрачные колесные диски, применив в качестве основного материала оргстекло, созданное на основе термопласта. Это не обычное стекло как таковое, но по характеристикам оно напоминает его.Конструкторы в процессе работы решили использовать трехсоставные разборные колеса, откуда убрали стандартные спицы, заменив их вышеупомянутым оргстеклом с толщиной в 20 мм. Инновация хорошо смотрелась на Mercedes-Benz 190E, но протестировать новинку команде «Гараж 54» пока не пришлось.Ранее эти же блогеры смогли сделать копии дисков AMG, применив для этого штамповку. Также поспособствовали успешному результату сварочный аппарат, металлический профиль и болгарка. Диск мастера обчистили, покрасили, установили на немецкую иномарку и испытали на дороге.