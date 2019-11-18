«Получше катафалка»: Максим Виторган подшутил над свадьбой Ксении Собчак
Актер Максим Виторган на своей странице в Instagram опубликовал шуточный пост, где предстал вместе со старшей дочерью Полиной в багажнике автомобиля. Многие отметили, что это был намек на свадебный катафалк Ксении Собчак.
«Хоть в бензобаке, да в кадиллаке», - написал актер, чем удивил поклонников. Многие подметили, что таким образом артист подшутил над бывшей женой Ксенией Собчак. Телеведущая и режиссер Константин Богомолов тоже эпатировали публику, выбравл в праздничный день для поездки по городу катафалк.
Такое необычное решение Ксении Собчак и Константина Богомолова буквально шокировало как общественность, так и экспертов. Фолловеры написали, что это "лучше катафалка", добавив, что у актера с чувством юмора все хорошо, чему можно только позавидовать.
«Хоть в бензобаке, да в кадиллаке», - написал актер, чем удивил поклонников. Многие подметили, что таким образом артист подшутил над бывшей женой Ксенией Собчак. Телеведущая и режиссер Константин Богомолов тоже эпатировали публику, выбравл в праздничный день для поездки по городу катафалк.
Такое необычное решение Ксении Собчак и Константина Богомолова буквально шокировало как общественность, так и экспертов. Фолловеры написали, что это "лучше катафалка", добавив, что у актера с чувством юмора все хорошо, чему можно только позавидовать.