Медики рассказали о пользе киви для организма человека
Медики рассказали о пользе киви для организма человека. Оказалось, что в одном большом плоде состоит суточная доза витамина C для взрослого человека.
Наиболее популярными зимними фруктами для россиян становятся цитрусовые, но медики сообщают, что самыми полезными являются киви. Витамина C в них гораздо больше, чем в мандаринах и апельсинах, поскольку большой плод обеспечивает суточную норму для взрослого человека. Также в нем содержатся витамины A, B, D, E, PP и марганец, фосфор, магний, а также железо. Мякоть киви богата жирными кислотами и антиоксидантами, а также клетчаткой. Киви можно включать в рацион для профилактики запоров и для снижения риска возникновения рака. При этом фрукт остается низкокалорийным и обеспечивает хорошее настроение.
Киви снимает стресс, пополняет запас энергии, выводит холестерин и укрепляет стенки сосудов. Однако при высоком содержании витамина C есть риск пострадать от аллергической реакции, сопровождающейся отеком языка. Этот фрукт также может навредить здоровью при язве желудка или повышенной кислотности.
Наиболее популярными зимними фруктами для россиян становятся цитрусовые, но медики сообщают, что самыми полезными являются киви. Витамина C в них гораздо больше, чем в мандаринах и апельсинах, поскольку большой плод обеспечивает суточную норму для взрослого человека. Также в нем содержатся витамины A, B, D, E, PP и марганец, фосфор, магний, а также железо. Мякоть киви богата жирными кислотами и антиоксидантами, а также клетчаткой. Киви можно включать в рацион для профилактики запоров и для снижения риска возникновения рака. При этом фрукт остается низкокалорийным и обеспечивает хорошее настроение.
Киви снимает стресс, пополняет запас энергии, выводит холестерин и укрепляет стенки сосудов. Однако при высоком содержании витамина C есть риск пострадать от аллергической реакции, сопровождающейся отеком языка. Этот фрукт также может навредить здоровью при язве желудка или повышенной кислотности.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:30