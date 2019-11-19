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Медики рассказали о пользе киви для организма человека

Медики рассказали о пользе киви для организма человека. Оказалось, что в одном большом плоде состоит суточная доза витамина C для взрослого человека.

Наиболее популярными зимними фруктами для россиян становятся цитрусовые, но медики сообщают, что самыми полезными являются киви. Витамина C в них гораздо больше, чем в мандаринах и апельсинах, поскольку большой плод обеспечивает суточную норму для взрослого человека. Также в нем содержатся витамины A, B, D, E, PP и марганец, фосфор, магний, а также железо. Мякоть киви богата жирными кислотами и антиоксидантами, а также клетчаткой. Киви можно включать в рацион для профилактики запоров и для снижения риска возникновения рака. При этом фрукт остается низкокалорийным и обеспечивает хорошее настроение.

Киви снимает стресс, пополняет запас энергии, выводит холестерин и укрепляет стенки сосудов. Однако при высоком содержании витамина C есть риск пострадать от аллергической реакции, сопровождающейся отеком языка. Этот фрукт также может навредить здоровью при язве желудка или повышенной кислотности.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:30

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