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Выступление Ляйсан Утяшевой в Ростове-на-Дону закончилось скандалом

Известная российская гимнастка Ляйсан Утяшева представила в Ростове-на-Дону новую танцевальную программу Bolero. Выступление звезды закончилось скандалом, зрители были недовольны организацией мероприятия и тем, что происходило на сцене.
Выступление Ляйсан Утяшевой в Ростове-на-Дону закончилось скандалом

Жители многих городов России ждали приезда Ляйсан Утяшевой с ее новой танцевальной программой, однако после ситуации в Ростове-на-Дону все может сильно измениться. Посетившие это выступление зрители отмечают, что они были разочарованы увиденным. Главная претензия – фактическое отсутствие супруги Павла Воли на сцене. Рекламная компания этой программы строилась на имени знаменитости, она присутствовала на всех платах и у людей сложилось впечатление, что звезда будет главным действующим лицом, однако этого не произошло.

Ляйсан Утяшева появилась на сцене всего на несколько минут, а все остальное время выступала ее балетная группа. Также зрители пожаловались на сам уровень танцевальной постановки, который был крайне низким. Выступление скорее напоминало гимнастические этюды под музыку, нежели хореографическое представление.

Критике подверглась и организация мероприятия в Ростове-на-Дону. Одна беременная женщина пожаловалась на то, что ее дорогой и заранее купленный билет не позволил ей насладиться выступлением Ляйсан Утяшевой, так как с ее места было практически ничего не видно. Сама звезда никак не прокомментировала этот скандал.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 00:05

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