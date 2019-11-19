Выступление Ляйсан Утяшевой в Ростове-на-Дону закончилось скандалом

Жители многих городов России ждали приезда Ляйсан Утяшевой с ее новой танцевальной программой, однако после ситуации в Ростове-на-Дону все может сильно измениться. Посетившие это выступление зрители отмечают, что они были разочарованы увиденным. Главная претензия – фактическое отсутствие супруги Павла Воли на сцене. Рекламная компания этой программы строилась на имени знаменитости, она присутствовала на всех платах и у людей сложилось впечатление, что звезда будет главным действующим лицом, однако этого не произошло.Ляйсан Утяшева появилась на сцене всего на несколько минут, а все остальное время выступала ее балетная группа. Также зрители пожаловались на сам уровень танцевальной постановки, который был крайне низким. Выступление скорее напоминало гимнастические этюды под музыку, нежели хореографическое представление.Критике подверглась и организация мероприятия в Ростове-на-Дону. Одна беременная женщина пожаловалась на то, что ее дорогой и заранее купленный билет не позволил ей насладиться выступлением Ляйсан Утяшевой, так как с ее места было практически ничего не видно. Сама звезда никак не прокомментировала этот скандал.