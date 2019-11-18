В Москве по неизвестным причинам скончался трехмесячный ребенок
В Башкирии был найден труп трехмесячного ребенка, который скончался по неизвестным причинам. По факту случившегося полиция республики организовала предварительную проверку.
Родители покойного младенца приняли решение вызывать “скорую помощь”, когда поняли, что ребенок не дышит. Это произошло около 06:00 в субботу, 9 ноября. Бригада медиков прибыла в село Кугарчинского района, где был обнаружен ребенок без видимых повреждений. Известно, что в данной полной семье также росли сын и дочь.
На данный момент организована судмедэкспертиза, по итогам которой должна быть установлена точная причина смерти. С места инцидента сотрудники правоохранительных органов Башкирии изъяли одежду покойного.
Родители покойного младенца приняли решение вызывать “скорую помощь”, когда поняли, что ребенок не дышит. Это произошло около 06:00 в субботу, 9 ноября. Бригада медиков прибыла в село Кугарчинского района, где был обнаружен ребенок без видимых повреждений. Известно, что в данной полной семье также росли сын и дочь.
На данный момент организована судмедэкспертиза, по итогам которой должна быть установлена точная причина смерти. С места инцидента сотрудники правоохранительных органов Башкирии изъяли одежду покойного.
Происшествия
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:02