В Москве по неизвестным причинам скончался трехмесячный ребенок





Родители покойного младенца приняли решение вызывать “скорую помощь”, когда поняли, что ребенок не дышит. Это произошло около 06:00 в субботу, 9 ноября. Бригада медиков прибыла в село Кугарчинского района, где был обнаружен ребенок без видимых повреждений. Известно, что в данной полной семье также росли сын и дочь.На данный момент организована судмедэкспертиза, по итогам которой должна быть установлена точная причина смерти. С места инцидента сотрудники правоохранительных органов Башкирии изъяли одежду покойного.