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Ани Лорак осталась без одного пальца на новом фото

Известная певица Ани Лорак попала в необычную ситуацию. Знаменитость осталась без одного пальца на руке на новом фото, что сразу заметили ее подписчики, поэтому артистка достаточно быстро удалила неудачный снимок.
Ани Лорак осталась без одного пальца на новом фото

Ани Лорак выложила в Instagram новую фотографию с чашкой кофе в руках и написала: «Ура! Выходной! А завтра снова встретимся». Подписчики артистки сразу заметили странности на этом снимке. Присмотревшись к рукам певицы можно заметить, что пальцы звезды выглядят достаточно необычно. Некоторые предположили, что исполнительница перестаралась с редактированием фото и случайно осталась без одного пальца.

Данная оплошность была быстро замечена самой Ани Лорак, поэтому певица практически сразу удалила неудачный снимок, однако некоторые пользователи Сети успели сделать скриншот. При его рассмотрении сложно понять, что не так с руками знаменитости, однако они кажутся странными и неестественными.

Часть поклонников Ани Лорак предположила, что это просто неудачный ракурс, из-за которого складывается впечатление, будто на правой руке артистки всего четыре пальца. Другие же уверены, что фотография была отредактирована и в процессе этого был «потерян» один палец знаменитости. В пользу этого мнениея говорит то, что артистка удалила фото. Если бы на нем не было ошибки – она бы обязательно рассказала об этом и оставила прошлую публикацию.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 06:11

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