"Сводит счеты": Ольга Бузова обидела Майю Донцову на программе "Бородина против Бузовой"





Во время программы "Бородина против Бузовой" участница проекта "Дом-2" Майя Донцова попросила минутку, чтобы выйти, так как ей стало плохо. Пока девушка не вернулась, Ольга Бузова стала говорить, что она беременна и потому выбежала. Вернувшись, супруга Алексея Купина отметила, что раньше такого не было, она не знает, что с ней происходит.Тем не менее Ольга Бузова продолжила указывать девушке на ее ошибки, отметив аморальное, по ее мнению, поведение для беременной на свадьбе Донцовой и Купина. Влад Кадони, коллега Бузовой, в итоге не выдержал и встал на защиту Донцовой. Он осадил Ольгу Бузову и указал, что в данной ситуации телеведущая не права. Он добавил, что знает, как трепетно певица относится к детям, но даже если Донцова беременна, так обижать ее не стоит, сводя счеты за неудавшееся материнство.Сама Майя Донцова не смогла сдержать слез, она то и дело поднимала глаза вверх, чтобы не показать своей обиды. Под конец программы Ольга Бузова все же отметила, что, возможно, она не хотела высказываться в адрес проектантки так резко.