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"Сводит счеты": Ольга Бузова обидела Майю Донцову на программе "Бородина против Бузовой"

Телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова обидела Майю Донцову во время последнего выпуска программы "Бородина против Бузовой". На защиту участницы реалити-шоу в итоге встал Влад Кадони.
"Сводит счеты": Ольга Бузова обидела Майю Донцову на программе "Бородина против Бузовой"

Во время программы "Бородина против Бузовой" участница проекта "Дом-2" Майя Донцова попросила минутку, чтобы выйти, так как ей стало плохо. Пока девушка не вернулась, Ольга Бузова стала говорить, что она беременна и потому выбежала. Вернувшись, супруга Алексея Купина отметила, что раньше такого не было, она не знает, что с ней происходит.

Тем не менее Ольга Бузова продолжила указывать девушке на ее ошибки, отметив аморальное, по ее мнению, поведение для беременной на свадьбе Донцовой и Купина. Влад Кадони, коллега Бузовой, в итоге не выдержал и встал на защиту Донцовой. Он осадил Ольгу Бузову и указал, что в данной ситуации телеведущая не права. Он добавил, что знает, как трепетно певица относится к детям, но даже если Донцова беременна, так обижать ее не стоит, сводя счеты за неудавшееся материнство.

Сама Майя Донцова не смогла сдержать слез, она то и дело поднимала глаза вверх, чтобы не показать своей обиды. Под конец программы Ольга Бузова все же отметила, что, возможно, она не хотела высказываться в адрес проектантки так резко.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:52

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