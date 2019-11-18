Ford GT40 из «Ford против Ferrari» выставят на продажу
В 2020 году выставят на аукцион реплику гоночного кара Ford GT40 из фильма «Ford против Ferrari». Начальная стоимость пока остается неизвестной.
Упомянутое транспортное средство сконструировали сотрудники калифорнийской компании Superformance, которая известна выпуском реплик культовых автомобилей. Над Ford GT40 инженеры работали еще до старта съемок кинокартины, а потом показали студии 20th Century Fox свою разработку. В кинокомпании оценили машину и задействовали ее в ленте. Теперь ее выставят на продажу во Флориде. Ценник пока не обозначен, но может увеличиться в разы в случае успеха «Ford против Ferrari».
Реплика визуально очень схожа с оригинальным автомобилем, но при этом обладает более серьезными техническими параметрами. Например, под капотом установлен не семилитровый V8-агрегат, а 8,4-литровый мотор, способный генерировать 600 лошадиных сил в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Другие важные особенности руль Motolita, тормоза Wilwood и амортизаторы Bilstein.
Упомянутое транспортное средство сконструировали сотрудники калифорнийской компании Superformance, которая известна выпуском реплик культовых автомобилей. Над Ford GT40 инженеры работали еще до старта съемок кинокартины, а потом показали студии 20th Century Fox свою разработку. В кинокомпании оценили машину и задействовали ее в ленте. Теперь ее выставят на продажу во Флориде. Ценник пока не обозначен, но может увеличиться в разы в случае успеха «Ford против Ferrari».
Реплика визуально очень схожа с оригинальным автомобилем, но при этом обладает более серьезными техническими параметрами. Например, под капотом установлен не семилитровый V8-агрегат, а 8,4-литровый мотор, способный генерировать 600 лошадиных сил в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Другие важные особенности руль Motolita, тормоза Wilwood и амортизаторы Bilstein.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:00