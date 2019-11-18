Мадонна приняла заполненную льдом ванну

На опубликованных кадрах Мадонна разогревается перед прыжком в ледяную ванну, а потом окунает под лед свои ноги. При этом звезда защитила верхнюю часть тела и стопы специальным костюмом. После смелого купания певица надела махровый халат и выпила чай насыщенного желтого цвета, который сравнила с мочой. На протяжении всего видео Мадонне помогал исполнитель, читающий рэп на французском.Как отметила звезда в подписи к видео, такие ванны помогают ей избавиться от последствий травм. Эксперты соглашаются, что таким способом пользуются спортсмены, но врачи напоминают, что резкий контраст температур может привести к проблемам со здоровьем и даже смерти.